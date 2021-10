Si torna a festeggiare in piazza a sant’Angelo Romano con un sabato all’insegna del divertimento per piccoli e adulti, del buon cibo e della solidarietà. Al “Medullia folk beer” si associa il “Bimbaratto” organizzato dal Comitato genitori con la collaborazione della Caritas parrocchiale e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è al Belvedere Nardi per il 16 ottobre.

Spettacoli e stand a base di birra e gastronomia al centro del “Medullia folk beer” festival, dalle 16 e 30 a mezzanotte. Grande festa assicurata con l’arpa celtica e medievale di Marta Masciola, Persa di Vista social club, gruppo folk Jordan Family, la banda Verdi di Castelchiodato, la banda Ginestra Sabina e Dancing majorettes.

Saranno gli alunni delle scuole ad animare, a partire dalle 16, Bimbaratto. Potranno scambiare giochi usati in buono stato, libri già letti, dvd, puzzle, figurine, vestiti, ma anche oggetti fatti a mano, storie, filastrocche, lavoretti artistici, canzoni, piccole recite e tutto ciò che arriva dalla fantasia.

E, volendo, grazie alla Caritas parrocchiali si possono donare giocattoli ai bimbi meno fortunati. Ci saranno per tutti palloncini e truccabimbi.

Alla piazza in festa si potrà accedere solo con il Green pass, obbligatorio da 12 anni in su.