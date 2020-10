A San Polo arriverà la fibra ottica

La fibra a San polo dei Cavalieri: una svolta, tanto più in questo periodo in cui la richiesta di strumenti per poter lavorare e studiare da casa è diventata un’urgenza. Il sindaco Paolo Salvatori annuncia quindi la conquista: “Nel quadro dell’importante programma per portare la banda ultralarga in un significativo numero di aree bianche distribuite su tutto il territorio nazionale, la Tim ha compreso il Comune di San Polo dei Cavalieri. L’attivazione degli armadi tramite la fibra ottica consentirà di rendere disponibili a cittadini, imprese e alla stessa pubblica amministrazione i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps in modo da soddisfare la crescente domanda di connettività di queste aree, anche nell’ottica di sostenere lo smart working e la didattica online”. Il sindaco Paolo Salvatori e l’amministrazione hanno espresso gratitudine verso la Tim e soddisfazione per il concretizzarsi di un obiettivo molto atteso. I permessi di competenza del Comune sono stati rilasciati, a giorni l’inizio dei lavori.