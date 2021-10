A Roma è ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Il candidato di centrodestra stacca di tre punti l’ex ministro in corsa per il centrosinistra (30 e 27%) ma è sotto che si scatena un conteggio al cardiopalma che vede, quando ormai mancano solo 30 sezioni da scrutinare sulle 2.603 di Roma, Carlo Calenda andare al terzo posto sopra la sindaca uscente Virgiani Raggi tutti e due intorno al 19%. Una performance positiva per il Pd in queste elezioni amministrative 2021, visto che elegge al primo turno Beppe Sala a Milano, Gaetano Manfredi a Napoli e Matteo Lepore a Bologna.

In particolare il risultato di Milano è “storico”, non era mai accaduto negli ultimi decenni che un sindaco di centrosinistra ce la facesse al primo turno, l’effetto Sala e un Pd al 33,8% con un crollo della Lega (10,7), il centrodestra al nord non convince più e nel partito di Salvini si aprirà è chiaro una resa dei conti intorno al leader. FdI dal canto suo non fa risultato da incorniciare. Torino va al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo al 43,8% e Paolo Damilano del centrodestra al 38,1%. Il centrodestra vince le regionali in Calabria con il forzista Roberto Occhiuto e a Bologna è sindaco il quarantenne Matteo Lepore con il centrosinistra sopra il 60%.