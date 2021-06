A Poli sei nuovi ispettori ambientali

Con una breve cerimonia, nell’aula consigliare di Palazzo Conti, si sono insediati sei nuovi Ispettori ambientali.

Con questo atto Francesco Casaroli, Americo Giubilei, Marco Gordiani, Bruno D’Ippoliti, Rocco Micale e Deborah Picciotti sono ammessi ufficialmente all’esercizio delle attività per la tutela dell’ambiente, della difesa del suolo e del decoro del territorio comunale. Per la prima volta entra a far parte del gruppo anche una donna.

Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Federico Mariani, la presidente del Consiglio Comunale Beatrice Giubilei, i consiglieri Pino Ciciori e Americo Giubilei e il responsabile della polizia municipale Silvio Brugnoli.

L’incarico è stato assunto grazie al conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio delle funzioni rilasciato dall’apposita Commissione Comunale a conclusione del corso di formazione organizzato dal Comune, in collaborazione con il Soggetto Gestore e con la Polizia Locale, e dopo aver superato la prova di valutazione scritta sulle competenze acquisite.

“E’ un ruolo, questo dell’Ispettore ambientale – ha esordito il sindaco – che l’Amministrazione comunale ha sempre promosso poiché la tutela dell’ambiente è uno dei punti fondamentali del nostro programma. Le nuove figure istituzionali daranno un forte impulso alla prevenzione, alla salvaguardia e al controllo del territorio e del nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico”.

Ma l’Amministrazione non si ferma qui. In programma workshop con le scuole, giornate ecologiche, corsi di formazione, incontri con i Comuni limitrofi per sensibilizzare sui temi dell’ambiente e della conoscenza del nostro ecosistema.

“Impegno a difesa dell’ambiente – ha proseguito Mariani – che ha conosciuto un’ulteriore accelerazione anche grazie all’istituzione dell’isola ecologica e alla collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e nel porre attenzione alla raccolta indifferenziata. Sforzo che ha prodotto un buon risultato, ma non è ancora sufficiente. Dobbiamo impegnarci ancora di più e intensificare l’azione di promozione e di sensibilizzazione. L’azione degli Ispettori ambientali, ai quali va l’augurio di buon lavoro mio e dell’intera amministrazione, sarà determinante.”

Compito degli Ispettori sarà quello di prevenire e segnalare all’agente di Polizia municipale eventuali trasgressioni, situazioni di abbandono ecc. Sarà poi la stessa Polizia municipale a stilare i verbali e a elevare le sanzioni nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di illeciti.

Segnaliamo che il servizio di vigilanza ambientale è a carattere volontario, è gratuito ed è esteso all’intero territorio comunale.