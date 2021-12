A Palombara torna il Castello di Babbo Natale

Torna Natale al Castello, l’evento che nel 2019 ha ospitato a Palombara Sabina oltre 25 mila visitatori da tutta la Regione e non solo. A partire da mercoledì 8 dicembre le vie della cittadina alle porte di Roma saranno addobbate a festa, nel giardino del Castello verrà allestito il trono di Babbo Natale. Grandi e piccoli potranno immergersi nell’atmosfera natalizia in piena sicurezza, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid.



Programma e attività



La realizzazione dell’evento è a cura dell’Associazione Il Magico Castello Savelli, che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale di Palombara Sabina ed è specializzata nell’organizzazione di iniziative per far conoscere bellezze naturali e monumentali ai visitatori e nella promozione dei prodotti gastronomici tipici del territorio.

Natale al Castello nasce proprio dall’idea di far rivivere l’antico borgo, di creare atmosfere magiche con i colori, i suoni e i gusti tipici della Sabina. Verranno realizzate visite guidate al Castello Savelli e al Museo Naturalistico per avvicinare i visitatori all’arte e alla cultura del luogo, mentre le vie del paese che accedono al Castello verranno addobbate a festa per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

Tra le varie attività sono previsti alcuni giochi medievali per raccontare la storia di Palombara Sabina all’epoca dei Savelli. All’interno del Castello in alcune sale verrà allestita la Casa di Babbo Natale e nel giardino il trono. Quest’anno a causa delle restrizioni anti-Covid l’incontro distanziato con Babbo Natale avverrà all’aperto, nel massimo rispetto delle regole di distanziamento e con adozione di DPI. I vari percorsi creati all’interno del Castello, proprio per evitare assembramenti, condurranno i partecipanti in luoghi magici tra musiche natalizie e luci colorate. I più piccoli avranno la possibilità, nel massimo rispetto delle normative per la prevenzione anti-Covid, di imbucare la letterina in un apposito spazio. Lungo il percorso si potranno visionare anche le antiche carceri, stanze di valore artistico, che verranno allestite per l’occasione. Ancora una volta ci sarà l’Antica Scuola degli Elfi dove i bimbi potranno leggere antiche storie.

Nel giardino verranno installate tipiche casette di legno dove i visitatori troveranno prodotti natalizi e del territorio, dolci e bevande calde, zucchero filato, stand gastronomici e animazione dedicata. All’interno dei locali della Foresteria del castello verrà attrezzata un’area ristoro dove poter gustare prodotti tipici del territorio, anche in questo caso con la massima attenzione alle normative anti Covid e tutela dell’ambiente.

Nel giardino e nella sala Ottaviani (contingentata) si svolgeranno gli spettacoli di magia e i concerti pomeridiani.



Spettacoli e animazione



A sostegno delle attività culturali operanti nel territorio saranno organizzati molti spettacoli dal vivo. L’obiettivo è quello di conciliare il divertimento con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. Attenzione particolare verrà dedicata allo sviluppo della consapevolezza, soprattutto nei più piccoli, circa l’importanza della raccolta differenziata, del buon uso dei DPI e della corretta igiene personale.

Le storie raccontate da Babbo Natale e l’animazione degli elfi, delle castellane e dei supereroi renderanno indimenticabile la visita per i più piccoli.

In tutte le giornate in programma è prevista anche la partecipazione di Momo&Kika, duo artistico molto popolare su TikTok, in particolare tra i teenager.

L’appuntamento con Natale al Castello è per mercoledì 8 dicembre, sabato 11 e domenica 12 dicembre, sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre.

Info, prenotazioni e prevendita sono disponibili sul sito www.magicocastellosavelli.com, il costo del biglietto è di 10 euro per gli adulti 5 euro per i bambini ed è gratuito per i più piccoli fino a 3 anni; per accedere alla manifestazione occorre esibire il proprio green pass in corso di validità.





PROGRAMMA DELLE SINGOLE GIORNATE

8 DICEMBRE 2021

Ore 10.00 Apertura del Castello di Babbo Natale e dei mercatini

Ore 10.30 MOMO & KIKA Divertimento e animazione

Ore 11.30 Spettacolo di Magia con MAGO MARIO

Ore 12.30 Parata della grande famiglia di Babbo Natale

Ore 14.30 Ballo delle Principesse Disney e dei Supereroi

Ore 15.00 Presepe vivente

Ore 15.30 Animazione e Baby Dance

Ore 16.30 Spettacolo di Magia con MAGO MARIO

Ore 17.00 Spettacoli supereroi v/principesse

Ore 19.00 Parata della grande famiglia di Babbo Natale

11 DICEMBRE 2021

Ore 10.00 Apertura del Castello di Babbo Natale e dei mercatini

Ore 10.30 MOMO & KIKA Divertimento e animazione

Ore 12.30 Parata della grande famiglia di Babbo Natale

Ore 14.30 Ballo delle Principesse Disney

Ore 15.30 Animazione e Baby Dance

Ore 16.30 Musical

Ore 18.00 Presepe vivente

Ore 19.00 Parata della grande famiglia di Babbo Natale



12 DICEMBRE 2021

Ore 10.00 Apertura del Castello di Babbo Natale e dei mercatini

Ore 10.30 MOMO & KIKA Divertimento e animazione

Ore 11.30 Spettacolo di Magia con MAGO MARIO

Ore 12.30 Parata della grande famiglia di Babbo Natale

Ore 14.30 Ballo delle Principesse Disney e dei Supereroi

Ore 15.00 Presepe vivente

Ore 15.30 Animazione e Baby Dance

Ore 16.30 Spettacolo di Magia con MAGO MARIO

Ore 17.00 Spettacolo Elfi acrobatici

Ore 19.00 Parata della grande famiglia di Babbo Natale

18 DICEMBRE 2021

Ore 10.00 Apertura del Castello di Babbo Natale e mercatini

Ore 10.30 MOMO & KIKA Divertimento e animazione

Ore 12.30 Parata della grande famiglia di Babbo Natale

Ore 14.30 Ballo delle Principesse Disney e dei Supereroi

Ore 15.00 Presepe vivente

Ore 15.30 Animazione e Baby Dance

Ore 17.00 Giochi medievali e spettacolo del fuoco

Ore 18.00 Canti di Natale –

Ore 19.00 Parata della grande famiglia di Babbo Natale

19 DICEMBRE 2021

Ore 10.00 Apertura del Castello di Babbo Natale e mercatini

Ore 10.30 MOMO & KIKA Divertimento e animazione

Ore 12.30 Parata della grande famiglia di Babbo Natale

Ore 14.30 Ballo delle Principesse Disney e dei Supereroi

Ore 15.00 Presepe vivente

Ore 15.30 Animazione e Baby Dance

Ore 17.00 Coro Gospel

Ore 19.00 Parata della grande famiglia di Babbo Natale