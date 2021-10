A Mentana torna la Garibaldina

Dopo un anno di stop torna uno degli appuntamenti più attesi a Mentana, la corsa ciclistica Granfondo la Garibaldina in programma per domenica 17 ottobre. Si tratta della IX edizione del Gran Premio Città di Mentana Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini. Il percorso è articolato lungo un tracciato di 113 km e tocca le località di Mentana, Fonte Nuova, S. Angelo Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti, Fara in Sabina, Toffia, Poggio Nativo, Scandriglia, Nerola, Montorio Romano, S. Polo dei Cavalieri e Guidonia.

Per partecipare sarà necessario scaricare e compilare l’autodichiarazione Covid-19 disponibile sul sito ufficiale della manifestazione e portarla il giorno della gara. La partenza è fissata alle 9.00 a Mentana, a piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’evento è organizzato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Ciclistico Ciccolini di Mentana e ha il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana e del Comune di Mentana.