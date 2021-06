Al termine di una riunione fiume, il Pd di Mentana ha scelto di sostenere il progetto civico del sindaco Marco Benedetti alle prossime elezioni amministrative di ottobre. Una decisione che potrebbe portare forti ripercussioni all’interno del partito cittadino.

Nella riunione sono intervenuti il segretario provinciale Rocco Maugliani e il presidente provinciale Mauro Alessandri, ex sindaco di Monterotondo. È stato approvato un documento presentato dalla maggioranza assoluta degli iscritti e dalla consigliera comunale Michela Moriconi, prima firmataria, per sostenere la linea della segretaria del Pd Mentana Serena Pandolfi: i dem sosterranno la coalizione civica guidata da Marco Benedetti attraverso una lista civica, insieme alle altre forze di centrosinistra.



“Ho preso atto del documento che va nella direzione auspicata dal provinciale e dal regionale e ho annunciato che proporrò alla direzione provinciale di sostenere questo percorso”, ha commentato Maugliani a margine della riunione.



Serena Pandolfi segretaria del Pd di Mentana

“Sono sodisfatta dell’esito della discussione interna in merito alla linea politica sulle prossime elezioni amministrative – ha dichiarato la segretaria cittadina Serena Pandolfi -. Abbiamo di fronte un appuntamento elettorale cruciale e con la scelta di un percorso civico al fianco delle forze di centrosinistra per la ricandidatura di Marco Benedetti, accogliamo la complessità di una sfida che è un investimento su una nuova classe dirigente e una scommessa sulla ricucitura di un campo democratico largo e diffuso sul territorio. Adesso al lavoro con coraggio per costruire una proposta politica seria e di prospettiva per la Mentana futura. Un ringraziamento a tutte e tutti gli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico locale che hanno contribuito alla discussione, al Segretario regionale Bruno Astorre, al Segretario provinciale Rocco Maugliani e a tutta la dirigenza che ci ha accompagnati e sostenuti nel percorso”.