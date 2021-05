A Mentana è già campagna elettorale, Lega e FdI contro la giunta sul Parco Cinque Pini

A Mentana la campagna elettorale è sempre più vicina, Lega e Fratelli d’Italia tornano ad attaccare la giunta Benedetti. I consiglieri Petrocchi e Coltella hanno depositato al Comune istanza di annullamento per il bando di concessione del Parco Cinque Pini. In più il carroccio ha presentato un’interrogazione in Consiglio sullo stato dell’area nei pressi del Monumento Nazionale Garibaldino.



Il bando per la gestione del parco



Il 22 ottobre 2020 la giunta Benedetti stabilisce con un atto di indirizzo i termini per la gestione del Parco Cinque Pini. Il pacchetto messo a bando il 30 marzo 2021 con determinazione dirigenziale comprende l’affidamento di un’area verde attrezzata con giochi e la possibilità di realizzare un chiosco bar. Inoltre vi è l’opportunità di integrare questi servizi con l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni di carattere socio culturale. Il canone viene fissato complessivamente a 18 mila euro, la durata della concessione prevista dal bando è di 12 anni. Un po’ troppi secondo le due sigle di centrodestra, che contestano all’amministrazione anche l’iter procedurale. In particolare, i consiglieri Petrocchi e Coltella spiegano che “per come è strutturato il bando si tratta di una concessione di un pubblico servizio rientrante nell’art. 112 Tuel e non di una concessione di bene pubblico”. In questo senso, la competenza non sarebbe stata della giunta ma del consiglio comunale. I due esponenti di opposizione hanno evidenziato anche come dal loro punto di vista siano scorretti i termini della durata (“appare illogica, irragionevole ed arbitraria”) e del canone (“valutazione contorta […], senza alcuna considerazione dei flussi di cassa ed i potenziali introiti o vantaggi finanziari derivanti dalla gestione a favore del privato”). La richiesta all’amministrazione da parte dei rappresentanti di Lega e FdI in consiglio è quella di annullare il bando di gara per illegittimità.



Ripristino sampietrini



La Lega ha presentato anche un’interrogazione sullo stato dei lavori nei pressi del Monumento Garibaldino, in questo caso è intervenuta anche la candidata a sindaco della Lega Eugenia Federici.

“Per mesi l’area circostante al Monumento Garibaldino di Mentana è stata interessata da lavori effettuati sul manto stradale rimuovendo in parte i sampietrini originali – spiega l’aspirante sindaca –. Al loro posto, sempre da mesi, a copertura degli scavi è stata effettuata una colata di asfalto che tanto ricorda la ciclabile sul Tevere ma completamente dissestata. Nel frattempo i sampietrini tolti sono ammassati in vari punti a bordo strada senza nessun controllo alla mercé di chiunque. Abbiamo presentato una interrogazione al Comune per sapere se e quando sarà ripristinato il manto stradale originale o se la moda della ‘ciclabile’ sia arrivata sino a Mentana creando un ‘nuovo’ circuito intorno al monumento. Non ci resta che attendere una risposta dal Comune sperando che nessuno tocchi quei ‘poveri’ sampietrini, che stavano lì da secoli, in attesa di essere messi nuovamente nella loro ‘dimora’”.