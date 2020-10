A Guidonia scende in piazza Plastic Free

In concomitanza con altri Comuni del Lazio e d’Italia, Guidonia si unisce al progetto nazionale di raccolta della plastica lanciato dall’associazione onlus Plastic Free. L’appuntamento con i cittadini che vorranno unirsi all’iniziativa è per domenica 11 ottobre alle 10.30 in piazza del Mercato, a Guidonia centro. La raccolta della plastica partirà dalla piazza, poi in via delle Casette fino alla zona attorno al campo sportivo. L’evento terminerà alle 12.30, con il ritiro da parte dell’azienda Tekneko dei sacchi raccolti.

L’associazione

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina ma può anche uccidere.

“Ho aderito al progetto #PlasticFree perché credo nella sua missione, ma soprattutto perché il nostro territorio ha bisogno di noi”, ha detto Elisa Faggioni diventata la referente per l’associazione Plastic Free Odv Onlus sul territorio di Guidonia Montecelio.



Per partecipare come volontario



Per chi volesse sostenere attivamente questa iniziativa, l’associazione dà la possibilità di effettuare l’iscrizione come volontario compilando il modulo sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11-ott-guidonia/, dove è possibile trovare tutte le informazioni.