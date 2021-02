A Guidonia nasce il Garante delle persone con disabilità

Il Garante per la disabilità è la nuova figura nata ieri con l’approvazione in consiglio comunale di una proposta che era stata voluta e curata dalle ex consigliere comunali cinque stelle Laura Alessandrini e Laura Santoni, come ha ricordato il civico Mauro De Santis.

“Il Garante delle persone diversamente abili è una figura che costituirà un osservatorio permanente sui problemi di queste persone – spiega l’Assessore al Sociale Elia Santori – così da favorire l’inclusione sociale ed il miglioramento dell’autonomia personale. Viene eletto dal Consiglio Comunale, ha indipendenza rispetto all’organo politico, ha un incarico gratuito e della durata di 3 anni rinnovabile una sola volta”.

“L’approvazione di questo regolamento, al quale seguirà l’istituzione di questa figura – conclude il Sindaco Michel Barbet – è un passo importante del nostro Comune verso una maggiore integrazione delle persone diversamente abili”.