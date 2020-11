Motivati e con la voglia di mettersi in gioco in questa fase così difficile, in maniera sempre più forte: a Guidonia Montecelio nasce il comitato Ncc, noleggio con conducente, che punta a sviluppare e valorizzare un servizio attualmente ancora poco diffuso sul territorio. Il comitato ha Luigi Lanzi come presidente, vice presedente è Maria Alivernini, consiglieri sono Mirko Tozzi e Alberto Moretti.

Il comitato ha come obiettivo quello di riuscire a proporre alla cittadinanza un servizio di trasporto a 360 gradi, con l’utilizzo di diversi mezzi in base alle singole esigenze. Un’offerta seria, puntuale e professionale pronta a rispondere anche in caso di necessità urgenti.

“L’obiettivo – spiega Luigi Lanzi, presidente del nuovo Comitato – è quello di valorizzare il ruolo degli NCC anche sul territorio di Guidonia Montecelio. Proprio per questo abbiamo già aperto un dialogo con le istituzioni Locali, partecipando alla Commissione Commercio presieduta dal Consigliere Cristian Falconi che ringraziamo per averci invitato ed ascoltato insieme a tutta la Commissione”.

“Sono oltre 20 anni che vivo a Guidonia Montecelio – aggiunge la vice Maria Alivernini – e penso che il lavoro ma soprattutto il servizio che gli NCC svolgono vada valorizzato. Sarà questo ciò che faremo con il Comitato neocostituito. È doveroso ricordare che il servizio messo a disposizione è a volte utile ad integrare il sevizio Tpl che per ovvi motivi non può avere linee dedicate ad ogni singolo cittadino”.