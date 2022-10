A Guidonia due giorni di Festival dell’Autunno

Due giorni tutti da vivere. Questo è il Festival d’Autunno della Pro Loco di Guidonia Montecelio, in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre nella Pinetina Comunale. “In questi due giorni – dicono gli organizzatori – tutti quelli che ci verranno a trovare avranno la possibilità di bere delle ottime birre grazie a quella che è una delle vere attrazioni di questa due giorni: saranno dei nostri infatti gli amici di Birra del Borgo! Vi basta questo per essere dei nostri? Venite a godervi questa due giorni di esibizioni, spettacoli, buon cibo, ottima birra e tanto altro! Dalle 17 i gazebo delle associazioni presenti, dalle 18 via con gli stand gastronomici, “antipasto” per le esibizioni delle scuole di danza che allieteranno le nostre serate”.