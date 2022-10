A Frascati c’è la Fiera dei Sapori

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, ritorna la Fiera dei Sapori a Frascati. Un fine settimana dedicato al gusto della scoperta dei migliori prodotti enogastronomici locali e non solo, per accontentare tutti i palati. L’evento, in collaborazione con Magnolia Eventi e il patrocinio del Comune di Frascati, è organizzato da Valica, prima tourism marketing company in Italia con all’attivo numerose manifestazioni su tutto il territorio nazionale, come ad esempio Borgo diVino in Tour.

Oltre 25 aziende tra ristoratori, chef, produttori e aziende vinicole vi guideranno in una vera e propria festa del gusto che vedrà come protagonisti più di 100 sapori selezionati tra i migliori prodotti enogastronomici e piatti dei Castelli Romani, del Lazio e non solo. Ospite della sesta edizione la Campania, con un’area dedicata tra Food e Wine nella quale saranno proposte alcune tipicità del territorio come i cicatielli di grano duro con passata di pomodori di colline irpine e poleggio di Sturno e il soffritto di maiale nero al Taurasi, con peperoni tondi all’aceto di Fiano.

Il territorio come risorsa ed espressione delle sue eccellenze

Fiera dei Sapori si tiene per il 6° anno consecutivo nella splendida cornice di Frascati. Francesca Sbardella, sindaca della città, ci tiene a ricordarlo: di seguito la sua dichiarazione: “Anche quest’anno la Fiera dei Sapori farà tappa nella nostra città. L’evento, dedicato alla gastronomia, ai vini e ai cibi di produzione locale, e curato da Valica, ci farà vivere un weekend all’insegna della convivialità, dei sapori di casa nostra, della degustazione di prodotti tipici, dal cuore della terra al cuore del centro storico. Sarà un’occasione di incontro per tutta la cittadinanza: ci saranno momenti di assaggio e conoscenza dei prodotti enogastronomici, guidati dai produttori del nostro territorio, che

quotidianamente si impegnano per valorizzare le eccellenze e i cibi della tradizione, traghettando le loro conoscenze verso un futuro che vede come protagonista la qualità.”

Per Luca Cotichini, marketing manager Valica, “Fiera dei sapori ha l’ambizione di promuovere e far conoscere i piatti e i prodotti del territorio a turisti e appassionati di enogastronomia. L’evento nasce a Frascati in collaborazione con aziende e ristoratori locali. Questa edizione avrà ospiti dalla regione Campania oltre a importanti aziende dei Castelli Romani e del Lazio. Lo spirito dell’evento è crescere aggregando sempre più territori e diventare espressione dei sapori d’Italia”.

Specialità e laboratori: la ricetta di Fiera dei Sapori per conquistare ogni età

Ogni area di degustazione è dedicata ad una categoria di prodotti specifica tra: primi piatti, secondi piatti, sfizi, dolci, vini e birra. Ogni gusto sarà accontentato, ogni palato sarà deliziato con una grandissima offerta di ricette, specialità, calici e boccali che traboccano di sapori autentici.

Tra i primi piatti ci saranno i cicatielli campani, la carbonara special, i cappellacci ripieni, gli strozzapreti ai funghi porcini, le fettuccine alla pescatora e tanto altro. Come secondi piatti troverete l’immancabile trippa alla romana, polpette, panini gourmet e non solo. Spazio anche ai fritti, alla pizza e ai dolci come il tiramisù, la sbriciolata, le ciambelline al vino e i tradizionali Brutti ma Buoni. Il tutto, rigorosamente accompagnato da vini tipici, birre artigianali e ai cocktail come lo spritz castellano che ben si presta alle sfiziosità del cibo da strada.

Passeggiate con gusto, sapori della tradizione, prodotti tipici. Ma non solo. Il lungo weekend di “Fiera dei Sapori” è anche approfondimento sul territorio, intrattenimento ed eventi dedicati a grandi e bambini, grazie alla collaborazione con l’Associazione Castelli Romani Food & Wine. Spazio anche agli showcooking con gli chef del territorio come Eleonora Masella, Luca Piacente, Jacopo Ricci, Claudio Carfagna, Alain Rosica e Paolo Cacciani. Per i bambini laboratori di artigianato e riciclo, ma anche di realizzazione di dolciumi e prelibatezze. Gli adulti potranno invece partecipare ai laboratori botanici-culturali e ai tour esperienziali nell’enogastronomia dei Castelli Romani.

Per finire, spazio anche al divertimento con il quiz indoVINO, un gioco a premi che prevede una Degustazione – Quiz di Vini a cura dell’Associazione Castelli Romani Food&Wine che si svolgerà Domenica 16 Ottobre alle 17,00.

Come funziona Fiera dei Sapori e come partecipare

L’evento che si svolge lungo “La Passeggiata di Frascati” è aperto a tutti ed è possibile acquistare, come ogni anno, dei carnet di gettoni (ogni gettone vale €1) per consentire le varie degustazioni. I gettoni possono essere acquistati online sul sito della manifestazione o direttamente in loco.

Fiera dei Sapori vi aspetta a Frascati (RM) in Viale Vittorio Veneto, nelle giornate di venerdì 14 ottobre dalle 18 alle 23, sabato 15 Ottobre dalle 12 alle 23 e domenica 16 Ottobre dalle 12 alle 22.

Per maggiori informazioni consultate il sito ufficiale https://fieradeisapori.it/, inviate una email a info@fieradeisapori.it oppure telefonate allo 06 – 9499884.