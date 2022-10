75mila euro per formare la polizia locale del Lazio

Approvata in Giunta Regionale la delibera con la quale vengono destinate risorse pari a 75.000 euro per la realizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento diretti al personale della Polizia Locale del Lazio.

“Siamo consapevoli del valore che ricopre il nostro corpo di polizia e la formazione del personale è premessa necessaria per garantire un servizio di qualità alla cittadinanza e, dunque, un mirato e costante controllo del territorio” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo, agli Enti Locali, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia Locale e alla Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio, che prosegue: “Per la realizzazione delle attività formative, la Regione Lazio procederà alla sottoscrizione di una convenzione con l’istituto “Arturo Carlo Jemolo”, finalizzata alla realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento. Destinare risorse alla formazione del corpo di Polizia Locale vuol dire garantire maggiore sicurezza nelle nostre strade e nella vita di tutti i giorni dei nostri cittadini; anche tenendo conto delle piccole realtà locali nelle quali, molto spesso, la Polizia Locale è il primo baluardo di controllo e legalità con cui le comunità si interfacciano. L’intenzione di questo Assessorato è di proseguire sulla strada già intrapresa: più risorse e formazione per gli operatori sul campo, più sicurezza e benessere per i nostri cittadini”.