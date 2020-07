Domenica 2 Agosto dalle ore 11.00 alle ore 18.00 si terrà il congresso dei Giovani Democratici di Fonte Nuova presso l’Aula Consiliare in Via Machiavelli 1, a Tor Lupara. Oltre a votare per l’elezione del nuovo segretario nazionale, i Gd rinnoveranno la segreteria locale.

“Abbiamo sempre detto, come giovanile, di essere i primi a dover cambiare proponendo una rigenerazione e di iniziare a far politica in maniera diversa rispetto al giorno d’oggi – dichiara il segretario cittadino dei Gd Giovanni Cornelio –. Oggi si chiude una fase importante della giovanile di Fonte Nuova con la speranza di proseguire nella stessa direzione, o ancora meglio, nei prossimi anni, giorno dopo giorno”.