Il Comune di Poli ha consegnato alla “Task force Anti Covid” del Gruppo Volontari Protezione Civile “Pietro Terilli” gli attestati di benemerenza per l’impegno e l’opera prestati nello svolgimento delle attività connesse alla gestione della complessa emergenza sanitaria.



La cerimonia si è tenuta nella Sala del Consiglio alla presenza del Sindaco Federico Mariani, della Vicesindaca Barbara Cascioli, della Presidente del Consiglio Comunale Beatrice Giubilei e del Consigliere Luigi Sgrulletta in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

A essere premiati sono stati il Coordinatore del Gruppo Protezione Civile “Pietro Terilli” Mario Cascioli, il Vicecoordinatore Roberto Porziani e i volontari Franco e Davide Brugnoli, Manuel Capitani, Angelo Frezza, Vittorio Gordiani, Antonio e Francesco Rappa, Alexandru Tofan e Maurizio Toti.

“Poli, da questi lunghi mesi di emergenza e di lockdown – ha esordito Mariani – ne è uscita finora immune. Le ipotesi sono diverse: sono state adottate tutte le misure necessarie (sanitarie, di prevenzione, di sanificazione), è stato effettuato un controllo capillare e, al tempo stesso, discreto sul territorio. Tuttavia, restano solo ipotesi. Ciò che è certo e che tutti, cittadini, operatori economici, commercianti, esercenti, hanno collaborato in modo esemplare, dando prova di grande senso di responsabilità, di pazienza, di solidarietà, di empatia. A tutti va il ringraziamento mio personale, dell’Amministrazione che rappresento, e dei miei collaboratori al completo. Ma, un grazie profondo e riconoscente, va in particolare a tutti i volontari della Protezione Civile. Nei momenti di difficoltà, per la nostra comunità, – ha proseguito il Sindaco – si sono impegnati in prima linea nell’assistenza alle persone più vulnerabili con la consegna a domicilio di alimenti, nella distribuzione porta a porta di quasi 6 mila mascherine e nel controllo attento, ma educato ed equilibrato, del territorio. Gesti di solidarietà che non hanno prezzo, soprattutto in un momento difficile come questo, e per i quali i ringraziamenti non sono mai abbastanza. A tutte queste persone, che hanno messo in campo la loro dedizione al servizio della comunità, va il nostro “Grazie” speciale”.