Proficuo incontro tra l’amministrazione di San Polo dei Cavalieri e i cittadini residenti a Santa Balbina, in occasione della riapertura al pubblico del campo da calcetto e del parco riqualificati e per fare insieme il punto sull’attuazione degli impegni amministrativi (in primis il depuratore intercomunale Acea con il Comune di Vicovaro). Presenti circa quaranta persone nonostante il giorno semifestivo, il caldo intenso e le tante assenze per ferie. “E’ l’ennesimo segnale di un rapporto fiduciario consolidato negli anni attraverso fatti concreti e presenza costante dell’Amministrazione”, ha dichiarato il Sindaco Paolo Salvatori. Il complesso, così riqualificato, è inserito nell’elenco dei parchi per i quali sarà possibile richiedere l’affidamento in gestione. Da lunedì, sul sito istituzionale del Comune, tutte le modalità.