Tutto è pronto per il taglio del nastro della nuova isola ecologica di via Salvatoretto, a Tor Lupara. L’opera verrà inaugurata martedì 28 luglio alle 9.00 e sarà operativa dal giorno dopo. Dopo mesi di attesa, il centro di raccolta aprirà le sue porte a tutti i cittadini di Fonte Nuova alle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio.

“Ovviamente questa inaugurazione sarà ristretta alle istituzioni, ci sarebbe piaciuto molto poterla aprire a tutti, ma per via della normativa Covid non è stato possibile – dichiara la consigliera metropolitana Micol Grasselli –. L’apertura di questo centro, oltre a essere fondamentale per tutto il Comune di Fonte Nuova, fa sì che si possa anche recuperare quello spazio che era stato scelto a Santa Lucia per fare un’isola ecologica temporanea”.

Lo slittamento dell’inaugurazione, prevista qualche settimana fa, è stato determinato dalla pandemia e da alcuni rallentamenti nella posa di un componente fondamentale per il funzionamento del sito di raccolta.

“L’apertura di questo nuovo centro ha subìto dei ritardi a causa dell’emergenza Covid, ma anche per l’attesa della nuova pesa, un elemento importantissimo. La pesa non era prevista dal progetto iniziale ed è stata finanziata in un secondo momento dalla Città Metropolitana con un fondo di 25 mila euro – precisa Grasselli –. Il montaggio di quest’ultimo strumento è stato ultimato pochi giorni fa. Dopo l’approvazione del regolamento del Centro Raccolta Rifiuti, che avverrà lunedì 27 luglio in consiglio comunale, si potrà aprire in sicurezza. Spero che quest’isola ecologica verrà utilizzata nel modo migliore dai cittadini, che tanto l’hanno attesa in questi ultimi mesi”.

Il nuovo Centro di Raccolta sarà aperto al pubblico dal martedì al sabato: dalle 9.00 alle 15.00 il martedì e il venerdì, dalle 12.00 alle 18.00 il mercoledì e il giovedì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.