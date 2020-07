Forza Italia rafforza la propria rappresentanza della provincia di Roma in Anci Lazio, l’esponente di Cave Cristian Maggi è stato eletto nella consulta dei giovani che verrà ratificata a settembre, mentre Gianluca Mastrella di Rocca Priora è entrato nella consulta dei consiglieri comunali. L’assemblea regionale Anci che ha determinato l’elezione degli azzurri si è svolta venerdì 24 luglio, presso Palazzo Rospigliosi a Zagarolo.

“Voglio fare i complimenti per l’elezione nella consulta dei giovani all’amico Cristian Maggi di Cave, esponente provinciale di Forza Italia provincia di Roma e per l’elezione nella consulta dei Consiglieri Comunali a Gianluca Mastrella di Rocca Priora – dichiara Giuseppe Agostara, vice coordinatore di Forza Italia nel Lazio –. Esprimo grande soddisfazione per la loro elezione, da me fortemente voluta, e gli auguro un proficuo lavoro, sicuro che la grande considerazione che vanto nei loro confronti sarà sicuramente dimostrata sul campo conoscendo personalmente le loro grandi qualità”.

Il dirigente Fi ha manifestato l’intenzione di continuare questo percorso di crescita a livello locale.

“Ritenendo che Forza Italia debba crescere nell’ottica della meritocrazia e della valorizzazione delle personalità dei territori esprimo nuovamente la mia soddisfazione per il risultato ottenuto – continua Agostara –. Continuerò insieme a loro, tramite il fondamentale contributo che apporteranno nelle rispettive consulte, la mia opera di valorizzazione dei territori”. edb