Guidonia Montecelio ha un nuovo presidente del consiglio comunale, è Loredana Terzulli, presidente delle polemiche, eletta dalla sola striminzita maggioranza. È il suo voto in aula, d’altronde, a rendere ancora i cinque stelle forza di governo. Dopo una mattinata di veleni, attacchi, querele fatte e minacciate, l’opposizione esce dall’aula, incluso Mario Lomuscio vicepresidente dall’aula che sta tenendo i lavori. Sale sullo scranno più alto Giuliano Santoboni, come consigliere anziano, Claudio Caruso apre le schede. Terzulli è presidente. E già si apre la partita sulla vicepresidenza. I civici vogliono rimettere in votazione anche la carica, l’unica rimasta in piedi, ricoperta dal democratico Lomuscio. “Va bene che sia appannaggio del Pd – dice Valeri – ma va rivotato”.