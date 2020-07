La campanella suona alle nove per i consiglieri con le mascherine, tornati di nuovo nell’aula di Guidonia Montecelio per una giornata attesissima, cambio della guardia in consiglio, passaggi all’opposizione, elezione del presidente del consiglio. Così con l’aula tenuta da Mario Lomuscio, subentrano in assise tra i banchi della maggioranza Alessandra Sabatini e Maurizio Celani. “Il nostro gruppo si ricompatta con i due nuovi consiglieri – ha commentato il sindaco Michel Barbet – con cui è già iniziato un dialogo e un confronto sui temi da portare avanti, principale obiettivo approvare il bilancio”.

Tra gli scranni il clima è very hot. Perché per due che entrano, ci sono due che passano in minoranza, Anna Checchi e Lorena Roscetti. La Checchi accusa la maggioranza di aver perso la bussola, come il movimento a livello nazionale, centra tutta l’attenzione sulla cacciata di Davide Russo dall’esecutivo, “a ripristinare la legalità avete preferito il voto di scambio mettendo sul tavolo la presidenza del consiglio”.

E proprio subito dopo si accende il microfono di Loredana Terzulli. Ex 5S passata all’opposizione a gennaio con Claudio Zarro, e tornata ora in sintonia con il sindaco. Terzulli salva Barbet, visto che con lei i numeri sono 13 a 12, e diventerà oggi presidente del consiglio comunale. “Sono stata oggetto di attacchi beceri sui social, sono un personaggio pubblico, lo capisco. Ma gli attacchi personali no, ho chiesto al mio avvocato di occuparsene, come del post sui 30 denari”. Il post cioè pubblicato da Claudio Zarro su Facebook, finisce in tribunale lo scontro tra i due ex alleati. “Le motivazioni che mi hanno portata fuori dalla maggioranza le sostengo ancora oggi ecco perché il mio appoggio sarà esterno, punto per punto. Ho ritenuto sbagliato sciogliere ora, rischiando la tenuta del tessuto socioeconomico della città. Bisogna mettere al centro il bene comune. I nostri accordi – dice rivolgendosi a Barbet – sono stati politici”. Tmb, cave, Ryder Cup. Poi è il turno di Zarro, usa toni pacati, ripercorre gli ultimi passi della vicenda e le dice, non ti accorgi nemmeno di come ti guardano i consiglieri di maggioranza.