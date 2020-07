A posti alternati, con sospensioni a getto continuo, il consiglio comunale di Guidonia Montecelio va avanti a colpi di attacchi. È il primo consiglio in aula dopo l’inizio dell’emergenza, e il primo dopo l’esplosione della crisi politica in tutti i suoi effetti. Sarà ricomposta oggi, con l’elezione di Loredana Terzulli presidente, che garantirà a Michel Barbet l’appoggio esterno salvandolo dalle elezioni anticipate. Una situazione “vergognosa” per la capogruppo della Lega Arianna Cacioni che intanto accetta con riserva l’arrivo in opposizione di Anna Checchi e Lorena Roscetti. “Non accetto di sentire che c’è una nomina che garantisce la legalità – dice Cacioni riferendosi a Russo sul cui ritorno hanno puntato tutto le due colleghe – se avete notizie di situazioni di illegalità dovete rivolgervi alla magistratura. Sindaco, lei ha detto che si farà augure in commissione antimafia, se la situazione è questa si dimetta e chieda il commissariamento. Mentre c’è la crisi scatenata dal covid che attanaglia la città voi pensate solo a restare attaccati alle poltrone”.