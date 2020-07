Presutti come Varone, anche a Fonte Nuova come a Monterotondo scattano le limitazioni per le attività commerciali e i pubblici esercizi attivi all’interno del comune. Un provvedimento ritenuto necessario per prevenire episodi di schiamazzi notturni nei luoghi pubblici e per contrastare fenomeni di eccessiva aggregazione non compatibili con le norme di distanziamento sociale imposte dall’emergenza Covid.

Pertanto, da domani ogni esercizio dovrà cessare la propria attività non oltre le 24.00 dalla domenica al giovedì e non oltre l’1.00 dal venerdì al sabato. Per quel che riguarda gli esercizi di vicinato (supermarket, minimarket, alimentari) la chiusura scatterà dalle 21.30, ma già dalle 21.00 non si potranno più vendere alcolici. Per tutte le altre attività verrà imposto lo stop alla vendita di alcolici da asporto dalle 22.30. edb