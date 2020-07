In piedi con la mascherina al collo, Emanuele Di Silvio toglie ogni alibi alle alchimie che salveranno oggi l’amministrazione cinque stelle di Guidonia, propone ai colleghi di andare dal notaio per sciogliere ma è a Loredana Terzulli che lancia la sfida. “Dimostri di non essere legata alla poltrona, se è vero che ha raggiunto un accordo politico con il sindaco sui punti, voti oggi un altro presidente del consiglio”. Una sfida, che cadrà nel vuoto, sicuramente, ma Di Silvio prova a mettere alle strette la collega. D’altronde il quadro è sconfortante per il consigliere del Pd, ex candidato sindaco, che si rivolge a Barbet: “Oggi perde la città, e comunque si scioglierà, il conto alla rovescia è iniziato”.