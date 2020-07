Le premesse c’erano tutte e le aspettative non sono deluse, show di Giovanna Ammaturo in Consiglio a Guidonia contro la collega Loredana Terzulli tornata in maggioranza dopo l’accordo con il sindaco che prevede la sua elezione – proprio oggi – alla presidenza del consiglio. “Vergognati” grida a più riprese la capogruppo di Fdi, che esplode di rabbia per un passaggio dell’intervento della Terzulli a inizio mattinata. La collega aveva infatti ricordato il ruolo della sua famiglia a Guidonia, che ha donato la fontana Dina. “Scendi con i piedi per terra Terzulli e vergognati a nominare la tua famiglia che ha fatto grandi cose a Guidonia, la tua famiglia si rigira nella tomba, è gente che ha fatto tutto con il sudore della fronte non con i contrattini politici, loro si levavano la giacca per lavorare. Tu?”. Ammaturo è un fiume in piena. Terzulli replica subito dopo: “Io non le permetto di usare questo tono verso di me, non mi vergogno, non le permetto di offendere me e il cognome che porto, ho fatti riferimento alla mia famiglia per dire del mio rapporto con la città. Quindi essere tacciata per una che non ha le radici a Guidonia non ci sto. Non sono stata capita però offendere non mi sembra il caso”. Ma Ammaturo sotto continua a urlare, “vergogna”. “Io mi sono impegnata avendo comunque le critiche – dice Terzulli – sono attaccata da maggioranza e opposizione, la poltrona da presidente del consiglio era l’unica che avrebbe permesso la presenza in consiglio comunale e votare a favore della maggioranza”.