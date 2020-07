Forza Italia inoltra formale diffida al sindaco di Mentana Marco Benedetti. Lo comunica la capogruppo in consiglio comunale Arianna Plebani. Gli azzurri avevano chiesto alcuni chiarimenti in merito alla raccolta rifiuti, la risposta non è mai arrivata.

“A seguito di molte lamentele che mi sono arrivate riguardo alcuni aspetti di gestione sulla raccolta differenziata, il giorno 15 Gennaio 2020 in qualità di consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia – dichiara Plebani – ho presentato una richiesta ufficiale di chiarimenti tramite pec al Comune di Mentana riguardo alcuni aspetti previsti da contratto con la società gestore del servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Programmazione della pulizia dei contenitori, pulizia delle griglie e delle caditoie, certificazione degli avvenuti controlli e verifica dei termini per la realizzazione della seconda isola ecologica. Questi in sintesi i punti poco chiari elencati nella lettera inviata dal gruppo Fi.

“Visto l’obbligo del sindaco e/o degli assessori da esso delegati di rispondere entro 30 giorni ad un consigliere comunale, scaduti i 30 giorni anche per trasparenza verso tutti i cittadini ho effettuato molte telefonate, scambiato messaggi e parlato personalmente con entrambi i membri dello staff del sindaco, ma senza mai avere risposta, nonostante le promesse fatte e non mantenute – continua la capogruppo –. Pertanto, nel tentativo di ricordare al sindaco gli obblighi imposti dalla legge e per ricordargli altresì gli obblighi di trasparenza verso l’intera cittadinanza, in data 21 Luglio 2020 ho inoltrato formale diffida a rispondere entro 3 giorni a quanto richiesto il giorno 15 Gennaio 2020. Scaduto tale termine procederò senza indugi presso le competenti sedi amministrative/giudiziarie. Caro sindaco Benedetti la democrazia il popolo italiano l’ha pagata a caro prezzo e va rispettata”. edb