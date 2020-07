Guerra agli svuota-cantine abusivi per prevenire le discariche selvagge a Guidonia. Il sindaco ha firmato un’ordinanza: 500 euro di multa per chi affida ingombranti a chi non ha le carte in regola. Perciò, stabilisce il provvedimento di Barbet, gli incaricati di prelevare il materiale da smaltire devono necessariamente essere iscritti alla Camera di commercio, all’albo dei gestori ambientali e a quello degli autotrasportatori per conto terzi. Il carico dovrà, quindi, essere “tracciato” al fine di verificarne la provenienza e la destinazione.

Significa, infatti, che quando tramite indagini sui materiali abbandonati si risalirà ai proprietari dei rifiuti poco varrà la giustificazione di averli affidati al altri per un corretto smaltimento. Scatterà la multa di 500 euro, aggiuntiva alle altre sanzioni previste. In sostanza sono considerati responsabili delle discariche abusive che vengono alimentate con i loro scarti. “Il cittadino, infatti, – precisa l’ordinanza, indicando il principio legislativo su cui si basa la multa -, malgrado l’affidamento ad altri, in quanto produttore, rimane l’unico proprietario e responsabile del rifiuto e del corretto smaltimento”.

L’invito, inoltre, è quello di utilizzare i servizi messi a disposizione: il prelievo a domicilio, su prenotazione, di ingombranti, elettrodomestici, verde e inerti; l’ecocentro comunale di via Lago dei Tartari per conferire tutto ciò che non è previsto dalla raccolta differenziata porta a porta, il calendario delle “giornate ecologiche” programmate settimanalmente con tappe nei versi quartieri; la collocazione dei contenitori stradali per la raccolta di abiti usati e tessuti dismessi.