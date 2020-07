Castelchiodato può festeggiare per la realizzazione della nuova fermata Cotral, ma solo a metà. Maria Rendini, capogruppo Pd in consiglio a Mentana, denuncia l’assenza di un marciapiede proprio sulla via in cui la linea Palombara-Roma Tiburtina garantirà a breve la discesa/salita.

“Considerando finalmente la realizzazione della fermata Cotral in via Silvio Pellico, abbiamo provveduto a sollecitare la realizzazione del marciapiede in via Alcide De Gasperi, come richiesto il 1° agosto 2017 – spiega Rendini –. Sono trascorsi 3 anni dalla nostra richiesta. Speriamo che ad oggi il sindaco e la sua giunta valutino positivamente l’importanza di questa opera per la comunità di Castelchiodato”. Nella stessa comunicazione veniva chiesta all’amministrazione anche l’installazione di alcune postazioni autovelox, tuttavia nella frazione mentanese il sistema di rilevamento della velocità non risulta ancora attivo.

“Il Comune continua a fare cassa a Castelchiodato con multe sporadiche da parte dei vigili urbani – continua l’esponente dem –. Ma il controllo del territorio con postazione fissa nel “gabbiotto ” pagato profumatamente da questa amministrazione quando verrà fatto funzionare? Alle prossime elezioni?”. edb