“Desidero ringraziare il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il Consiglio di Amministrazione tutto per la fiducia accordatami come Amministratore Delegato di Eur spa. Questa società è un polo strategico per la Capitale e anche per il Paese. Il Covid ha avuto un impatto serissimo sul core business dell’azienda per cui sarà necessario mettere in campo da subito un efficace piano di rilancio economico, infrastrutturale e culturale. È una sfida complessa ma alla portata dell’azienda. Un ruolo impegnativo cui mi dedicherò con dedizione e passione e tentando di coniugare efficienza e solidarietà, come sempre fatto nel mio lavoro. La mia esperienza mi ha insegnato che da soli non si possono raggiungere risultati importanti e sarà mia premura costruire una squadra di lavoro certo che, nel mondo della complessità, non esistono cavalieri solitari”. Così in una nota Antonio Rosati, presidente del Consiglio di Amministrazione di Arsial e nominato amministratore delegato di Eur s.p.a. “A breve rassegnerò le mie dimissioni da presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ARSIAL, l’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, che ho avuto il privilegio di guidare negli ultimi sette anni. Ringrazio con affetto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per la fiducia dimostrata, e confermata negli anni, nei miei confronti. Sono stati anni impegnativi e straordinari dove abbiamo raggiunto importanti traguardi: dal bando delle terre pubbliche ai giovani al risanamento dell’Enoteca regionale fino alla creazione dell’Accademia del Cibo ARSIAL, che aprirà in autunno al WeGil. Abbiamo alienato parti importanti del patrimonio dell’Ente rafforzando le Cooperative e i Consorzi agricoli. E poi il supporto a realtà straordinarie quali La Locanda dei Girasoli e il Calciosociale di Corviale. A questi due progetti devolverò la mia indennità in questo periodo di passaggio fino alle mie dimissioni dall’Agenzia. Grazie al gruppo di lavoro e alla dirigenza Arsial, senza la loro preziosa collaborazione non avremmo raggiunto questi risultati. Siamo entrati nel tempo dell’incertezza, occorreranno fantasia e amore per il bene comune, l’unica certezza è nella nostra volontà”.