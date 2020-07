Sono iniziati i lavori per la nuova fermata Cotral a Castelchiodato. La palina verrà posizionata in via Alcide De Gasperi, nel punto adiacente a via Silvio Pellico. Grazie all’impegno del comitato dei cittadini e dopo 3 anni dalla prima richiesta, la linea che da Palombara arriva a Roma Tiburtina potrà a breve effettuare questa ulteriore fermata per la discesa e la salita dei passeggeri.

Roberto Refrigeri, vice presidente de La Voce Castellana, rivendica il risultato raggiunto: “È stata dura ma ce l’abbiamo fatta, ci sono voluti ben tre anni – spiega il rappresentante del comitato civico –. Ho fatto richieste a Regione, Cotral e Città Metropolitana di Roma Capitale. Quest’ultima ha rilasciato il nulla osta al Comune di Mentana a fine maggio 2019 per dare inizio alla realizzazione dell’opera e dopo esattamente un anno, ovvero domenica 19 luglio 2020, sono iniziati i lavori”. edb