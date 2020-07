“Come promesso durante la manifestazione del 3 giugno, abbiamo depositato la mozione per la costituzione di questa misura di emergenza”. Ad annunciarlo la capogruppo della Lega Arianna Cacioni. “Borse lavoro per sostenere gli addetti mensa nei mesi estivi e se necessario in quelli autunnali, una proposta concreta su cui speriamo anche la maggioranza converga. Il nostro scopo è reimpiegare questi lavori in altri servizi, utili alla comunità. Chiederemo ai consiglieri comunali delle amministrazioni limitrofe di fare altrettanto per tutelare tutti i lavoratori dell’appalto. Intanto è necessario lavorare alla ripresa delle attività scolastica a settembre, va cercato un dialogo pragmatico e non conflittuale con i dirigenti scolastici per mettere in sicurezza aule e spazi comuni, anche per la refezione. Speriamo che le rotazioni siano l’estrema ratio in considerazione degli inevitabili disagi che determinerebbero”.