Arriva il teatro all’aria aperta a Mentana con lo spettacolo “Volevo essere famoso”, scritto da Massimo Izzo ed interpretato da Alessandro Cau, in scena venerdì prossimo 24 luglio ore 21:30 presso i Giardini del Monumento Ara Ossario Garibaldino. Lo spettacolo, a cura della compagnia teatrale “Quinta Anomala”, in collaborazione con il Comune di Mentana, si svolgerà all’aperto anche per permettere il pieno rispetto delle norme anti Covid. “Volevo essere famoso” da prima del lockdown è stato rappresentato dalla compagnia nella Capitale, riscuotendo sempre tanto successo di pubblico.