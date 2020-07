E’ stato inaugurato oggi alla presenza del Sindaco Michel Barbet e

dell’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti il Nuovo Centro

Idrico in località Albuccione a Guidonia Montecelio. Si tratta di un intervento effettuato da Acea.

“Con questo intervento – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio

Correnti – è stata realizzata una vasca di accumulo di 2.800 mc di

acqua potabile che si aggiunge alla vasca di 600 mc già preesistente.

Come evidenziato dai Responsabili di Acea Ato2 l’intervento manterrà

una pressione idrica costante in diversi quartieri di Guidonia

Montecelio. Sto parlando in particolare di Castell’Arcione,

Albuccione, Bivio di Guidonia, Martellona e delle aree industriali dei

consorzi P.I.P Tavernelle, Santa Sinforosa, Ex-Edin, i Tartari. La

messa in funzione del serbatoio è propedeutica ad ulteriori interventi

che andranno a servire Collefiorito con l’ottica di garantire

un’ottimale pressione di esercizio”.

Risolto, quindi, in maniera sostanziale il problema della scarsa

pressione idrica per una larga fetta dei cittadini guidoniani.

“La nostra amministrazione ha sempre lavorato a testa bassa ed avendo

come unico obiettivo il bene comune- conclude il Sindaco Michel

Barbet- ed il risultato di oggi va proprio in questa direzione. Questa

caparbietà, unita anche alla sinergia ed allo spirito di

collaborazione con altri enti o con aziende, come è stato in questo

caso con Acea, è la via maestra per portare a compimento opere

fondamentali come il Nuovo Centro Idrico”.