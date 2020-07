Il sindaco Paolo Salvatori e l’assessore alle Attività Produttive Mariapaola Trusiani annunciano che sul sito istituzionale del Comune di San Polo dei Cavalieri è pubblicato il Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi ad attività commerciali presenti sul territorio comunale, in conto del finanziamento concesso al Comune di San Polo dei Cavalieri dal Fondo nazionale integrativo per i comuni montani con decreto 08/03/2019, destinato all’erogazione di fondi a beneficio di Comuni totalmente montani per il finanziamento di iniziative commerciali. Si tratta di 25mila euro.