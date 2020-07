Torna l’appuntamento con Autrici Autori in Vetrina, la rassegna letteraria dell’associazione Prima a cura di Lucia Migliaccio e Barbara Cultrera per la prima volta dal vivo dopo l’emergenza Covid. Le presentazioni itineranti faranno tappa presso la XXVII edizione della Festa per la Cultura “Light” 2020 organizzata dall’associazione culturale Controchiave.



Il programma



Dalle 20 in poi all’interno dello Spazio Libri, accompagnati dagli interventi musicali dell’orchestra Fanfaroma, saranno presentati 4 libri. Inizierà l’associazione Controchiave con “Come Dante può salvarti la vita” di Enrico Castelli Gattinara; un libro che mostra come la poesia, la musica, il teatro, il cinema, la pittura, la fotografia, insomma la cultura in tutte le sue espressioni possa salvare concretamente la vita delle persone. Dopodiché all’interno della rassegna itinerante AAIV sarà approfondita la tematica della parità di genere attraverso l’opera di una esordiente: “Libera non libera” di Alessia Nicoletti, un’autrice giovanissima. A seguire i due giallisti Fabio Mulas e Alfio Cataldo di Battista accompagneranno i partecipanti alla scoperta della Sardegna e dell’Abruzzo. Queste due meravigliose terre sono al centro dei loro rispettivi romanzi, “Maschere letali” e “Onorevoli ipocrisie”.

La partecipazione è libera e gratuita, l’appuntamento è per sabato 18 luglio presso il parco della Scuola Principe di Piemonte, in via Ostiense 263/c.