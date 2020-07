Via libera in commissione Affari Istituzionali del Comune di Guidonia Montecelio al Regolamento Tutela Animali. A darne notizia il presidente di commissione, Claudio Caruso: “La tutela degli animali e dei loro diritti è l’obiettivo del nuovo regolamento della nostra città: per vivere meglio con loro e per stabilire una più intima convivenza con la natura. Il nuovo regolamento sulla tutela degli animali approvato in Commissione deve ancora essere approvato in Consiglio Comunale, ma già da ora traccia inequivocabilmente una serie di linee guida essenziali per il benessere dei nostri amici a quattro zampe, non solo per coloro che vivono con noi ma anche chi è allo stato brado. Abbiamo aggiornato il vecchio regolamento con nuove figure – spiega il consigliere cinque stelle – e sopratutto aggiornato quelle leggi che oggi sono vigenti, ringrazio gli ospiti che hanno seguito i lavori in commissione e tutte le associazioni del territorio che hanno dato il loro contributo. Inoltre ringrazio tutti i membri della Commissione Affari Istituzionali per il loro prezioso impegno per la tutela dei nostri amici a quattro zampe”.