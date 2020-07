Una giravolta di posizioni a Guidonia Montecelio, accordi che vanno vengono, sedie che si spostano alla velocità della luce. Manca meno di un’ora al consiglio comunale convocato per la surroga di due di maggioranza e l’elezione del presidente del consiglio. Un’assise che con ogni probabilità non si terrà, vista l’aria agitata intorno alle postazioni chiave. Il sindaco Michel Barbet è senza numeri e fino a ieri il fronte di trattativa sembrava rimanere solo uno, con Lorena Roscetti e Anna Checchi. Le due consigliere uscite dal movimento per Attiva Guidonia, hanno chiesto il ritorno di Davide Russo in Giunta e caselle chiave, come l’ambiente. Un panorama che non convince per niente Barbet, la porta è sicuramente ancora aperta ma il colpo di teatro si è consumato ieri in giornata. Nuovo colloquio con Loredana Terzulli, la consigliera ex 5S passata all’opposizione nel gruppo misto insieme a Claudio Zarro. La Terzulli è protagonista di una vicenda politica da serie tv visto che ha condotto delle trattative separate da Zarro, chiedendo la presidenza del consiglio. Tutto negato fino a due giorni fa, anche se gli osservatori registravano ormai temperature glaciali tra lei e Zarro. Fatto sta che a 24 ore dal consiglio, è tornata in auge di nuovo con un accordo che la vedrebbe salire sullo scranno del presidente del consiglio, ritornando così in maggioranza. Con la Terzulli, il sindaco si posiziona 13 a 12, considerando Checchi e Roscetti all’opposizione. Ma anche qui il dialogo è in corso.