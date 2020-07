Altra buona notizia per l’Istituto Scolastico “MANLIO BATTISTINI” di San Polo dei Cavalieri. Dopo la concessione di un finanziamento di 6.000 euro al Comune per gli adempimenti logistici connessi all’”emergenza COVID”, a seguito dei sopralluoghi congiunti effettuati dalla Dirigenza, dall’Amministrazione, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalle rappresentanze interessate, nella relazione d’avvio dell’A.S. 2020/21 non è emersa nessuna criticità e non è stato prescritto nessun adeguamento tecnico e/o organizzativo relativamente al plesso, che ospita circa 150 alunni. Richiesto soltanto all’USR, nella stessa relazione, il potenziamento dei servizi del personale di vigilanza. “ E’ il riconoscimento alle attenzioni e la conferma dell’utilità degli investimenti che abbiamo riservato alla nostra scuola in questi anni – commenta il Sindaco Paolo salvatori – per garantirne vivibilità e sicurezza”.