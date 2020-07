Monterotondo riparte dall’Estate Eretina, la tradizionale rassegna culturale estiva organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dalla Fondazione culturale Icm Monterotondo. Il programma prevede un ricco carnet di spettacoli gratuiti, ospitati nei luoghi di prestigio di Palazzo Orsini e della Torre Civica.



Come funziona



La rassegna prende il via nella giornata di domani 16 luglio con la presentazione dell’installazione artistica “Mater Fecundis” (ore 21.00, palazzo Orsini) degli studenti del Liceo Artistico dell’IIS A. Frammartino e, a seguire, con il concerto jazz di Antongiulio Foti “Hold Fast”. La manifestazione proseguirà fino al 9 agosto con appuntamenti musicali, teatrali, letterari e tanto cinema sotto le stelle. Il programma della manifestazione è consultabile sui canali social ufficiali del Comune di Monterotondo. Per ragioni strettamente legate alle disposizioni che regolano il distanziamento sociale, l’ingresso a ogni evento sarà contingentato. Sarà possibile prenotare la propria partecipazione attraverso il sistema predisposto dall’organizzazione.



L’amministrazione



L’accesso agli eventi verrà monitorato con cautela, tuttavia questa edizione 2020 sarà un simbolo di rinascita per tutta la città di Monterotondo, come precisa l’assessora alla Cultura Marianna Valenti.

“Assicurare e organizzare l’Estate Eretina di quest’anno – afferma Valenti – è contemporaneamente una grande soddisfazione ma pure un’altrettanto grande responsabilità. Alla normale attività di programmazione abbiamo logicamente dovuto abbinare la predisposizione di un articolato piano di sicurezza imposto dall’emergenza sanitaria che non possiamo certo considerare conclusa. Gli spettacoli saranno perciò ad ingressi limitati e questi saranno possibili soltanto su prenotazione, proprio per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento minimo. Stiamo limando gli ultimi dettagli organizzativi e già nelle prossime ore comunicheremo tutte le informazioni su come e dove sarà possibile prenotare il proprio posto agli spettacoli. Confidiamo nella comprensione degli spettatori e nella loro fattiva collaborazione. L’Estate Eretina 2020 passerà alla storia, come tutto quello che è accaduto e che purtroppo sta ancora accadendo. Ma volevamo dare comunque un segnale di positività, di speranza, di reazione: la cultura non è un servizio accessorio ma essenziale, anche e forse soprattutto in un momento difficile come questo”.

Una parte della rassegna sarà dedicata al tema dell’immigrazione, un argomento a cui questa amministrazione ha sempre rivolto particolare attenzione.

“Non credo siano molti i Comuni in Italia ad aver organizzato eventi culturali in questa strana estate – spiega il sindaco Riccardo Varone – siamo orgogliosi di essere tra questi e non posso che ringraziare l’assessorato, gli uffici e tutte le realtà associative che parteciperanno o daranno il proprio contributo in termini organizzativi alla manifestazione. Tengo a sottolineare la scelta di localizzare allo Scalo e in particolare alla Torre Civica la rassegna cinematografica: un segnale importante anche in vista di un potenziamento del ruolo sociale che la struttura ha per il quartiere e per la città. E mi sia consentito anche, rispetto alla scelta della programmazione cinematografica, salutare con particolare favore la proposta dedicata ai temi dell’immigrazione e dell’integrazione, in un luogo che non a caso ospita il murales “Quando eravamo migranti”, nel segno quindi di una continuità progettuale e d’attenzione a questi temi che distingue la nostra Amministrazione comunale”.

Emanuele Del Baglivo