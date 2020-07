“Questa mattina ho partecipato, con il consigliere Pasquale Ciacciarelli ed il Capogruppo Angelo Tripodi, alla manifestazione degli operatori del 118 Lazio: dopo il lockdown gli eroi del Covid sono stati abbandonati dalla Regione Lazio. La Lega ha voluto testimoniare la vicinanza a chi ha lottato e continua a farlo egregiamente per la nostra vita. Tamponi, gestione dei pazienti, bonus economici, riconoscimenti, dispositivi di protezione individuale: tutti questi temi sono stati affrontati con interrogazioni che hanno ricevuto risposte generiche ed insufficienti oppure non sono state prese in considerazione dalla maggioranza. I lavoratori sono scesi in piazza stanchi della mancanza di rispetto e delle bugie: la Lega è con loro”, dichiara il consigliere regionale Laura Cartaginese (Lega).