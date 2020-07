È stata aggiudicata in Città Metropolitana la gara per il rifacimento del manto stradale di via Nomentana e la potatura degli alberi presenti lungo la strada provinciale. L’intervento comprende la realizzazione di un nuovo tappetino di 8 cm, la sistemazione delle cunette e i lavori di giardinaggio nei tratti tra i km 12 e 16+628, 20 e 21+700, 24 e 25. I punti interessati fanno parte dei comuni di Roma, Fonte Nuova e Mentana. La ditta che ha vinto il bando ha operato un importante ribasso, pari al 29,68% rispetto all’importo complessivo della gara. Il costo per la Città Metropolitana supererà il milione di euro e comprenderà anche i lavori sulla pavimentazione in un tratto della Sp Settecamini-Guidonia via Casal Bianco e un intervento sulla Sp Arcinazzo.

“Per me è una soddisfazione enorme, lo sarà ancor di più quando inizieranno i lavori e a maggior ragione quando finiranno – dichiara Micol Grasselli, consigliera metropolitana di FdI –. Si tratta di un intervento storico, è da molto che non venivano realizzati lavori di manutenzione di questa portata sulla nostra arteria principale”. Il cantiere partirà nel più breve tempo possibile, la ditta affidataria è già andata sul posto venerdì per effettuare il primo sopralluogo e studiare le modalità dell’intervento. “Appena verranno consegnati i documenti dalla ditta – continua Grasselli –, partirà un cantiere sotto riserva di legge. Io ho consigliato ai tecnici di Città Metropolitana di partire dal tratto all’inizio di Fonte Nuova, in modo da sistemare il prima possibile il manto stradale in corrispondenza di Colleverde, sicuramente il più compromesso. Vedremo se la richiesta verrà accolta. Visto il volume di traffico, la ditta e i tecnici di CM stanno valutando anche la possibilità di poter lavorare di notte o chiudere alcuni tratti della strada provinciale e deviare il traffico”.

Emanuele Del Baglivo