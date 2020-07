Prima lo scontro e poi una delle due auto che è volata a bordo carreggiata ribaltandosi. E’ successo stamattina poco prima delle 10 su via Casal Bianco, al chilometro 4 in direzione Roma, praticamente all’altezza della Tamoil. Coinvolte una Opel Zafira e una Renault 4. Proprio quest’ultima si è cappottata. Sono stati trasportati all’ospedale di Tivoli il conducente della Renault e un passeggero della Opel, in codice giallo. Sul posto gli agenti del servizio Sicurezza e infortunistica della polizia municipale di Guidonia. Il traffico è stato garantito, ma canalizzato su un’unica corsia, e quindi rallentato in direzione Roma. Al vaglio degli esperti della Municipale la dinamica dello scontro. Una delle ipotesi è che ad innescarlo potrebbe essere stata una manovra sbagliata per accedere al distributore.