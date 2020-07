Una alta colonna di fumo, visibile dal primo pomeriggio da Monterotondo e dalle zone limitrofe, per un incendio che si è propagato nel comune eretino in zona San Matteo. La situazione in questo momento è sotto controllo, sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile, lo ha comunicato il primo cittadino Riccardo Varone presente sul luogo.

“Sono sul posto con gli uomini e le donne della Protezione Civile di Monterotondo – dichiara il sindaco –, che insieme ai vigili del fuoco, supportati anche da Protezione Civile di Mentana e Fonte Nuova stanno spegnendo l’importante incendio che sta interessando la zona di Via della Reviola-San Matteo. Fortunatamente sembra sotto controllo, come ci è stato confermato anche dall’elicottero dei Vigili del Fuoco”. edb