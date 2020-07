Appuntamento domani, sabato 11 luglio alle ore 11 in Piazza Garibaldi, con una veglia di protesta per dire “no” al disegno di legge contro l’omotransfobia conosciuto anche come Ddl Zan dal nome del primo firmatario e relatore Alessandro Zan, deputato Pd. L’obiettivo è quello di ampliare i reati legati all’odio fondato sulla persona, nazionalità e origine etnica, un disegno che ha trovato diverse resistenze manifestate da più parti politiche che in questi giorni hanno manifestato il proprio dissenso considerandolo restrittivo delle libertà personali. L’iniziativa tiburtina porta la firma di “Restiamo liberi” e coinvolge 100 città tra cui Roma, Firenze e Napoli. “Scenderemo in piazza in silenzio, a distanza di due metri l’uno dall’altro, chi leggendo un libro e chi con un bavaglio sulla bocca, a simboleggiare la portata liberticida di questo progetto e la volontà di zittirci. Non risponderemo ad alcuna provocazione poiché siamo in piazza per la libertà di tutti, anche di chi ci contesta e non comprende la portata liberticida di questo testo”. Tutte le piazze in continuo aggiornamento su www.restiamoliberi.it