Buona la prima, la serata di spettacolo e giocoleria di domenica 5 luglio organizzata all’interno della manifestazione “L’isola che c’è” dal Comune di Fonte Nuova e dall’Associazione Culturale Obiettivo E20 ha riscosso un buon successo, pertanto diventerà un appuntamento fisso fino a Ferragosto. Sabato 11 e domenica 12 luglio si replica con il Mago Lapone, Luca Lollobrigida e Gionni Patata. In più l’amministrazione ha pensato di ampliare ulteriormente il tratto di isola pedonale, estendendolo da via I Maggio a via Vico.



L’evento



Il ritorno alla normalità passa anche attraverso la riappropriazione degli spazi della vita comune. Gesti che possono apparire semplici, ma che nell’epoca del post covid rappresentano senz’altro una boccata d’aria fresca per i cittadini italiani e, in questo caso, di Fonte Nuova. L’amministrazione comunale lo scorso weekend ha dato il via alla manifestazione “L’isola che c’è”: via Nomentana è stata chiusa al traffico tra le 19 e le 24, in più nella serata di domenica è andato in scena lo spettacolo di giocoleria con Matisse, artista di strada.

“Abbiamo cercato di dare un segnale al territorio – dichiara Ugo Di Rienzo, delegato all’organizzazione eventi e fiere –. È giusto riprendere anche questo genere di attività con tutte le dovute precauzioni”.

Vista la buona riuscita del test del primo appuntamento, la manifestazione continuerà con regolarità fino a metà agosto. Sabato 11 e domenica 12 luglio la via principale di Tor Lupara, chiusa al traffico, sarà allietata dallo spettacolo di varietà del Mago Lapone, dalla giocoleria di Luca Lollobrigida e dalla musica di Gionni Patata.



La polemica



C’è anche chi ha evidenziato delle lacune in fase di organizzazione. In particolare, i commercianti di Tor Lupara hanno manifestato la loro insoddisfazione per non aver ricevuto comunicazione della chiusura della principale arteria della frazione di Fonte Nuova attraverso un video di Diego Barillaro, presidente dell’Associazione Commercianti.

“Sono felicissimo che ci siano eventi a Tor Lupara per riprendere la socialità, l’aggregazione e far rivivere questo territorio, credo altresì che ci voglia un po’ più di coordinamento – spiega Barillaro –. È stata chiusa la Nomentana senza avvisare la nostra associazione. Chi organizza un evento, chi lo gestisce dal punto di vista della logistica, credo debba informarci. Chiudere la Nomentana dando modo ai commercianti di organizzarsi può avere senso. Venire a conoscenza della chiusura il giorno prima da un manifesto non è corretto, non è logistica, non è organizzazione. Il mio invito è di parlare tra di noi, di comunicare per essere costruttivi per questo posto”.

Secca la risposta da parte di Di Rienzo: “In parte Barillaro può avere ragione, anche se lo spirito con cui abbiamo concepito questa area pedonale è un po’ diverso. L’isola è rivolta sostanzialmente ai cittadini, le persone devono poter riprendersi per un lasso di tempo questi spazi del territorio. La presenza degli artisti di strada contribuisce a rendere questo momento ancora più gradevole. In sostanza non si tratta di un’iniziativa rivolta ai commercianti”.

Emanuele Del Baglivo