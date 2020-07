Credi di conoscere benissimo la tua città? Magari puoi stupirti e scoprire molto più di quello che già sai. A proporre una serie di visite guidate tra le Ville, il Santuario di Ercole Vincitore e il centro storico tiburtino è il progetto Tivoli Grand Tour che vede insieme l’Associazione Guide Turistiche Abilitate (AGTA) in partnership con l’Agenzia del Viaggiatore Cts. Il binomio ha dato vita ad una serie di appuntamenti che si snodano lungo tutta la settimana e che nascono come esperienze vere e proprie mettendo insieme sia l’aspetto artistico-culturale che quello enogastronomico. Le visite, che si svolgono nel pieno rispetto della normativa sul Covid-19, in caso fosse necessario saranno multilingua (inglese, russo, spagnolo e francese). I gruppi possono essere costituiti da un numero massimo di 14 persone. Per info sul calendario e sulle modalità di prenotazione www.tivoligrandtour.com