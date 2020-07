E’ sempre più difficile assumersi l’onere di soccorrere animali selvatici feriti, ma l’altra mattina grazie alla collaborazione tra cittadini, carabinieri forestali e volontari è stato possibile dare una chance di salvezza ad un istrice trovato in gravi condizioni lungo la strada, nei pressi del Villaggio Acea di Vicovaro, subito dopo il ponte sull’Aniene. “E’ ferito ad una zampa e non può muoversi”, è stata la segnalazione di una cittadina, che non ha voluto abbandonare al proprio destino quel batuffolo di aculei, caratteristica che lo rende l’animale più spinoso in assoluto. Una missione raccolta dai carabinieri forestali che hanno attivato tutta la rete di volontariato con l’obiettivo di trovare chi potesse portare l’animale ferito al Centro di recupero della fauna selvatica della Lipu. All’appello ha risposto una guardia zoofila dell’associazione Earth che è arrivata sul posto per prelevare l’istrice con il supporto degli ispettori dell’Arma specializzati in tutela ambientale. L’istrice ha probabilmente un trauma alla colonna vertebrale, ma ora è affidato alle cure della Lipu del Bioparco di Roma. Un’impresa sempre più difficile quella di portare soccorso a questi animali, un altro centro di recupero precedentemente non ha potuto fare nulla per mancanza fondi. RedCro