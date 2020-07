La Ryder Cup a Marco Simone slitta al 2023, una scelta obbligata vista la situazione drammatica della pandemia negli Stati Uniti che causa lo spostamento della competizione più importante di golf a livello internazionale. La prima a slittare, infatti, è proprio quella del Wisconsin che si sarebbe dovuta tenere quest’anno. Se ne parlerà nel 2021, e così anche il successivo mondiale di golf in programma al Marco Simone Golf Club di Guidonia Montecelio si disputerà nel 2023.

Il nuovo calendario della Ryder Cup prevede poi quella del 2025 a New York, del 2027 in Irlanda; del 2029 nel Minnesota del 2031 in Europa con sede da assegnare; del 2033 a San Francisco e del 2035 in Europa.”Rispettiamo la scelta fatta a causa della pandemia, emergenza sanitaria mondiale che nessuno poteva calcolare. Il successo della Ryder Cup dipende dalla visibilità mediatica dell’evento e dalla partecipazione degli spettatori in un clima di grande agonismo sportivo ma anche di entusiasmo popolare”. Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup, commenta così l’ufficialità dello slittamento dell’edizione italiana della super sfida di golf tra Europa ed Usa dal 2022 al 2023. Aggiunge Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf e Vicepresidente Vicario del Coni: “L’attesa verso la Ryder Cup di Roma si allunga di un anno a causa dell’emergenza sanitaria. Prendiamo atto e condividiamo la decisione. Per noi non cambia nulla perché eravamo pronti a rispettare tutte le tempistiche. La Ryder Cup di Roma rappresenta una vetrina internazionale che mette l’Italia al centro del mondo”.