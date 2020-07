Tekneko punta all’annullamento del bando di gara ultra milionario con cui Guidonia Montecelio vuole affidare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. È scattato il ricorso al Tar per clausole illegittime che impediscono di formulare offerte “concorrenziali”, condizioni considerate fuori dalla norma, come quella di avere inserito nel pacchetto complessivo del servizio, non solo la raccolta ma anche lo smaltimento della spazzatura. Tutto illegittimo per Tekneko che si occupa oggi della gestione dei rifiuti per la terza città del Lazio. La “novità assoluta” rispetto all’attuale andamento è che il Comune di Guidonia ha inserito quindi, in un’ottica di affidamento di tre anni più due per 56 milioni di euro, anche il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani negli impianti. Per Tekneko questi costi e responsabilità di conferimento negli impianti devono restare in capo al Comune produttore dei rifiuti “che ne supporta per legge tutti gli oneri per lo smaltimento”.