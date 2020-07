La Lega Pro fa squadra con PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale, che ha l’obiettivo di proseguire e rafforzare il percorso di crescita di una rete nazionale della nuova comunicazione. L’incontro che ha sancito l’adesione della Lega Pro a PA Social è avvenuto nel Piccolo Museo Franchi tra Francesco Di Costanzo, Presidente PA Social e Paolo Carito, responsabile sviluppo strategico, marketing e commerciale Lega Pro. Verranno realizzati, in particolare, progetti, webinar e altre iniziative legate ai temi del rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio e del mondo calcio in relazione alla comunicazione digitale. “È un altro step di un percorso avviato sul tema dell’innovazione della Lega Pro per offrire nuovi strumenti ai club- spiega Paolo Carito, responsabile sviluppo strategico, marketing e commerciale Lega Pro. L’adesione a PA Social, in modo specifico, permette di rendere ancora più forte il legame con il territorio e di costruire nuove opportunità”.

“Siamo molto contenti dell’adesione di Lega Pro all’Associazione PA Social – spiega Francesco Di Costanzo, presidente PA Social – inizia così una collaborazione molto importante che unisce il mondo del calcio e dello sport con quello della comunicazione e informazione digitale. Siamo già al lavoro per organizzare iniziative comuni sui temi della digitalizzazione, dell’innovazione, dell’utilizzo corretto e di qualità delle piattaforme digitali”.“Lo sport sta aiutando gli italiani a riemergere – commenta Livio Gigliuto, direttore dell’Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale – restituendo il piacere di assistere alle partite e di fare una corsa. Con l’aiuto del digitale lo sport è stato centrale anche durante il lockdown. Per questo l’Osservatorio ha deciso di dedicare allo sport nuove attenzioni con l’idea di studiarne le evoluzioni in questa nuova normalità della vita del Paese”. La Lega Pro entra a far parte del Comitato promotore nazionale di PA Social su www.pasocial.info e Paolo Carito entra nel Comitato Scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale di PA Social e Istituto Piepoli come responsabile Sport. Anche l’Area Comunicazione Lega Pro con Gaia Simonetti fa parte di PA Social.